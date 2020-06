Istat: Shock senza precedenti, – 8,3% PIL 2020 e +4,6% nel 2021

(DIRE) Roma, 8 Giu. – “In questo contesto, quantificare l’impatto dello shock senza precedenti che sta investendo l’economia italiana e’ un esercizio connotato da ampi livelli di incertezza rispetto al passato, quando la persistenza e la regolarita’ dei fenomeni rappresentava una solida base per il calcolo delle previsioni”. Lo afferma l’Istat nel rapporto sulle ‘PRospettive per l’economia italiana nel 2020-2021′. In base a queste ipotesi si prevede una marcata contrazione del Pil nel 2020 (-8,3%) e una ripresa parziale nel 2021 (+4,6%). Nell’anno corrente la caduta del Pil sara’ determinata prevalentemente dalla domanda interna al netto delle scorte (-7,2 punti percentuali) condizionata dalla caduta dei consumi delle famiglie e delle ISP (-8,7%) e dal crollo degli investimenti (-12,5%), a fronte di una crescita dell’1,6% della spesa delle Amministrazioni pubbliche. Anche la domanda estera netta e la variazione delle scorte sono attese fornire un contributo negativo alla crescita (rispettivamente -0,3 p.p. e -0,8 p.p.). L’evoluzione dell’occupazione, misurata in termini di ULA, e’ prevista evolversi in linea con il Pil, con una brusca riduzione nel 2020 (-9,3%) e una ripresa nel 2021 (+4,1%). Diversa appare la lettura della crisi del mercato del lavoro attraverso il tasso di disoccupazione, il cui andamento rifletterebbe anche la decisa ricomposizione tra disoccupati e inattivi e la riduzione del numero di ore lavorate. L’andamento del deflatore della spesa delle famiglie manterrebbe una intonazione negativa nell’anno corrente (-0,3%) per poi mostrare modesti segnali di ripresa nell’anno successivo (+0,7%). (Vid/ Dire) 10:13