Orrore in Pakistan, una bambina pakistana di 8 anni è stata uccisa dalla famiglia che la ospitava in casa. La piccola si era da qualche mese trasferita presso la loro abitazione per svolgere il lavoro da domestica e per occuparsi del bimbo piccolo della coppia. La giovane è stata picchiata per aver liberato due pappagalli in gabbia, i medici hanno fatto di tutto per salvarla, ma erano troppo gravi le lesioni riportate al viso, alle mani, alla gabbia toracica e alle gambe.