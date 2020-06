USA. Tributo a George Floyd nella nuova opera di Banksy

“Inizialmente pensavo di stare zitto e ascoltare cio’ che avevano da dire i neri sulla questione- ha scritto lo street artist britannico in riferimento alle manifestazioni globali contro il razzismo e le discriminazioni legate al movimento Black Lives Matter- Ma perche’ farlo? Non e’ un loro problema, e’ il mio”. E prosegue: “Le persone di colore vengono ignorate dal sistema. Il sistema bianco”.

Banksy ha quindi usato la metafora di una tubatura rotta per spiegare il razzismo e le sue conseguenze: “Come un tubo rotto che allaga l’appartamento di quelli che vivono al piano di sotto.

Questo sistema rotto rende la loro vita miserabile, ma ripararlo non spetta a loro. Non possono, nessuno li fara’ entrare nell’appartamento al piano superiore”. E conclude: “È un problema bianco. E se i bianchi non lo risolvono, qualcuno verra’ al piano di sopra e sfondera’ la porta”.

(Glo/ Dire) 11:21