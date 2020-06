Blitz del ROS dei Carabinieri contro Camorra: 59 arresti

Colpiti duramente diversi clan operanti nella zona di San’Antimo ed in altri piccoli centri del napoletano, l’operazione odierna portata a termine dai Carabinieri del Reparto Operativo Speciale (ROS), ha fermato, su disposizione della procura 59 persone su disposizione del gip di Napoli. Previsto anche il sequestro di beni per un valore di oltre 80 milioni di euro. Le accuse, a vario titolo, di cui dovranno rispondere gli indagati sono: associazione mafiosa, concorso esterno, corruzione elettorale, estorsione e turbata libertà degli incanti. Disvelata dai Carabinieri anche una fitta rete di contiguità in ambito politico ed imprenditoriale.

