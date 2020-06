Padova, maltempo danneggia struttura galleggiante. Evacuate 4 persone dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti lunedì 8 Giugno alle ore 19:22 a Cittadella, presso la canaletta che cinge le mura medievali. Le forti precipitazioni che si sono riversate in tutta la zona hanno portato l’innalzamento del livello dell’acqua e quindi il conseguente galleggiamento della struttura adibita a bar e l’inagibilità della sua passerella d’accesso ormai sommersa. I Vigili del Fuoco hanno evacuato le quattro persone che erano all’interno usando una fune quale corrimano di appoggio. In seguito hanno messo in sicurezza la struttura. Presente durante le operazioni anche il sindaco di Cittadella.

