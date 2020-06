Roma. Arrestato un 31enne africano accusato di tentato omicidio

Gli uomini del commissariato Esquilino e del Reparto Volanti hanno arrestato un . Giunti sul posto, in viale del Monte Oppio, due testimoni, un portiere ed un passante, hanno raccontato di aver assistito alla lite tra tre soggetti di colore ed in particolare di aver visto K. Y. scagliarsi con inaudita violenza contro la vittima, facendolo prima cadere in terra e poi colpendolo ripetutamente alla testa anche dopo che quest’ultimo aveva perso conoscenza. L’uomo, ancora presente sul posto insieme alla vittima, alla vista degli operanti è scappato in direzione di piazzale Esquilino ma è stato prontamente inseguito e fermato con non poche difficoltà dagli agenti. Lo stesso, inizialmente, ha negato l’accaduto per poi cedere e confessare tutto a seguito delle domande incalzanti dei polizotti. L’aggressore ha riferito di aver colpito la vittima con una pietra a seguito di una discussione avvenuta per motivi economici. La persona aggredita, invece, prontamente soccorsa dai poliziotti è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Umberto I dove è stata trattenuta in osservazione per la notte. Il 31enne africano, con numerosi precedenti di polizia in materia di spaccio e droga, è stato arrestato e portato al carcere Regina Coeli. Quest’ultimo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 300 euro in contanti e di due telefoni cellulari.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Roma/articolo/19985edf522e92057715007681