Economia. CNEL: Serve un grande piano di politica industriale

(DIRE) Roma, 10 Giu. – L’Assemblea del CNEL, riunitasi questa mattina sotto la presidenza del presidente Tiziano Treu, ha discusso le proposte per la ripartenza, ravvisando la necessita’ di puntare su tre assi: iniziative di politiche industriali per la crescita e lo sviluppo; iniziativa di riforma fiscale per combattere le diseguaglianze e aumentare la competitivita’ del sistema delle imprese; iniziative concrete e attuative per la semplificazione delle regole e delle procedure amministrative necessarie per liberare le energie del Paese e per rendere possibile la piena e tempestiva attuazione delle riforme necessarie allo sviluppo. (Rai/ Dire) 18:39