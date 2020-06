(DIRE) Roma, 10 Giu. – Per gli asili nido “risultano svantaggiate le aree del Mezzogiorno. C’e’ una notevole concentrazione di strutture sul territorio nei Comuni piu’ grandi e sviluppati mentre soffrono carenze il sud e i piccoli centri urbani”. Lo dice il presidente Istat, Gian Carlo Blangiardo, durante un webinar per presentare un Rapporto sui servizi educativi per l’infanzia in Italia. (Sor/Dire) 11:21