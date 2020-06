R.D. Congo. Oms: nell’ovest e nel Kivu ceppi di ebola differenti

Il Direttore Ghebreyesus: le analisi scientifiche proseguono

(DIRE) Roma, 10 Giu. – Il secondo focolaio di ebola scoppiato nell’ovest della Repubblica democratica del Congo non sarebbe collegato al primo, manifestatosi nella regione orientale di Nord Kivu nel 2018. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, intervenendo a Ginevra. Secondo Ghebreyesus, la diversita’ dei ceppi sarebbe dimostrata dalla sequenza genetica del virus rilevato nella provincia di Equatore, che “probabilmente” sarebbe partito da una riserva di animali. Il direttore dell’Oms ha assicurato che “le indagini degli esperti sono ancora in corso”. L’epidemia di ebola nell’ovest del Congo ha gia’ causato sei morti e martedi’ e’ partita la campagna vaccinale per arginare i contagi. L’intervento tempestivo delle autorita’ sanitarie nell’est, sostenute dalle organizzazioni internazionali, ha infatti permesso di contenere il virus che in quasi 24 mesi ha causato 2.300 vittime, contro le oltre 11.000 registrate nell’Africa occidentale tra il 2014 e il 2016. I Paesi piu’ colpiti furono la Liberia, la Sierra Leone e la Guinea. (Alf/Dire) 10:00