Terni, salvate tre persone in balia della piena di un torrente

L’8 e il 9 Giugno, i Vigili del Fuoco hanno effettuato numerosi interventi a causa del maltempo. In particolare le squadre della sede centrale e del distaccamento di Amelia, supportate dal personale del nucleo SAF (Speleo, Alpino, Fluviale), hanno tratto in salvo tre persone in balia delle acque di un torrente. I malcapitati stavano attraversando un ponte su di un’auto, quando sono stati sorpresi dall’ondata di piena. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, dopo aver individuato le persone, le hanno raggiunte e tratte in salvo con tecniche di derivazione fluviale. L’intervento è stato particolarmente delicato a causa della forte corrente.