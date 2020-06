Verbano Cusio Ossola. Occultava 30 gr di cocaina nel retto

Ieri sera, nel corso dei consueti servizi antidroga effettuati dalla Questura del Verbano Cusio Ossola, finalizzati a contrastare, con la massima incisività, la diffusione di sostanze stupefacenti in questa provincia, la Squadra Mobile ha arrestato, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino italiano, classe ’70, trovato in possesso di 30 grammi circa di cocaina occultata nel retto. L’uomo, noto agli Agenti della Sezione Antidroga, controllato nei pressi della Stazione FF.SS. di Domodossola, mostrava una evidente insofferenza e forniva motivazioni contrastanti in merito alla sua presenza nel domese. Facendo sorgere il dubbio che potesse occultare della sostanza di natura stupefacente, l’uomo veniva sottoposto a perquisizione personale e a controllo medico ospedaliero finalizzato a verificare la presenza di ovuli occultati all’interno corpo. Gli accertamenti medici permettevano di evidenziare la presenza di un oggetto estraneo nella zona rettale, consistente in un involucro in cellophane, del peso di circa 30 grammi lordi, contenente sostanza di natura stupefacente del tipo cocaina, del valore di mercato di 5.000 euro circa. Per tali motivi l’italiano veniva tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

