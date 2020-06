Comunali. In Sicilia 62 città al voto il 4 Ottobre

Eventuali ballottaggi previsti per il 18

(DIRE) Palermo, 11 Giu. – Si svolgeranno il 4 Ottobre le elezioni amministrative in 62 Comuni della Sicilia. Lo ha deciso il governo Musumeci, su proposta dell’assessore alle Autonomie locali, Bernardette Grasso. L’eventuale ballottaggio e’ fissato per il 18 ottobre. A essere coinvolti dalla tornata elettorale straordinaria, a seguito del doppio rinvio deciso per contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione della pandemia da Covid-19, saranno oltre 810mila siciliani. (Com/Sac/Dire) 18:49