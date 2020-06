Coronavirus. Bozza Dpcm: Da Lunedì via libera ad aree gioco e centri estivi

(DIRE) Roma, 11 Giu. – Da Lunedi’ prossimo, 15 giugno, i bambini potranno tornare a giocare nelle aree ludiche all’interno di parchi, ville e giardini. Lo prevede la bozza del Dpcm che il premier Giuseppe Conte firmera’ nelle prossime ore. “E’ consentito l’accesso dei minori- si legge infatti- anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita’ ludica o ricreativa all’aperto”. Tali attivita’ sono consentite nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le Politiche della famiglia che verranno diffuse con il Dpcm. Inoltre, e’ consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivita’ ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, “con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita’ alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia”. (Ekp/ Dire) 18:23