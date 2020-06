Coronavirus. Ok Camera a risoluzione maggioranza, opposizioni si astengono

Inserito impegno: massima priorità riapertura scuola

(DIRE) Roma, 11 Giu. – Via libera alla risoluzione della maggioranza seguita alle comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus COVID-19, con 254 si’, 193 astenuti e nessun contrario. Tutti i gruppi di opposizione infatti hanno cambiato il loro parere contrario in quello di astensione dopo che il ministro della salute Roberto Speranza e’ intervenuto in aula per inserire nella risoluzione Delrio, Fornaro, Crippa e Boschi “un terzo impegno: a dare la massima priorita’ al lavoro preparatorio in vista della apertura delle scuole a settembre, che dovra’ avvenire in piena sicurezza”. (Vid/ Dire) 11:49