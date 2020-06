Latina, fiamme in due appartamenti

Nella tarda mattinata del 10 Giugno, il personale operativo del distaccamento di Terracina è intervenuto nel comune di Monte San Biagio, a seguito della segnalazione di un incendio. Quando la squadra è giunta sul posto, le fiamme stavano distruggendo un’abitazione al secondo piano di un edificio di due. I Vigili del Fuoco hanno attaccato da più fronti il rogo per abbatterlo ed evitarne la propagazione. Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza dei locali. A scopo precauzionale l’appartamento interessato dalle fiamme è stato dichiarato inagibile. Nel tardo pomeriggio, sempre il personale di Terracina è intervenuto a Fondi per l’incendio di un appartamento al terzo piano di uno stabile di quattro. I Vigili del Fuoco hanno contenuto ed abbattuto le fiamme per evitare che lambissero gli appartamenti limitrofi. Dopo lo smassamento e la messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo, l’alloggio è stato dichiarato inagibile. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco e della Polizia.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=65482