Lega. Sabato Salvini in Calabria

In mattinata a Reggio Calabria, poi a Maropati e Tropea

(DIRE) Reggio Calabria, 11 Giu. – Il leader della Lega Matteo Salvini sara’ in Calabria il prossimo sabato 13 giugno. Tre gli appuntamenti previsti: alle 11:00 inaugurera’ a Reggio Calabria la sede provinciale del partito in via Miraglia. Alle 14:00 sara’ a Maropati (Reggio Calabria) per visitare la cooperativa sociale Futura. Nel pomeriggio, alle 16:00, il leader del Carroccio visitera’ il centro storico di Tropea (Vibo Valentia). (Mav/Dire) 15:58