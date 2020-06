Scuola. Berlusconi: Mancano road map e finanziamenti

(DIRE) Roma, 11 Giu. – “Il decreto scuola, appena approvato, e alla vigilia della conclusione dell’anno scolastico e degli esami di Stato, non da’ le risposte che la scuola, le famiglie e l’opinione pubblica si sarebbero aspettate. Manca una road map e mancano i finanziamenti necessari. Ci saremmo aspettati interventi urgenti nell’edilizia scolastica, di cui si parla ma che non sono stati ancora attuati, e’quipe psico-pedagogiche nelle scuole e piani massicci di formazione per docenti, alunni e genitori. E invece nulla”. Cosi’ Silvio Berlusconi, in una intervista all’Eurispes. (Anb/ Dire) 12:24