Turchia: ripartono i voli per l’estero

La Turkish Airlines annuncia che, dopo il lockdown per Coronavirus, oggi si avrà una graduale riapertura per i voli internazionali, partendo dall’Aeroporto di Istanbul sulle tratte per Dusseldorf, Monaco di Baviera e Francoforte in Germania, Londra e Amsterdam. Stamattina è volato da Sabiha Gokcen il primo aereo diretto a Londra. Adil Karaismailoglu, Ministro dei Trasporti della Turchia, ha comunicato che dal 15 Giugno ripartiranno i voli verso i Paesi non a rischio. Si stanno verificando problemi per i passeggeri in arrivo dall’Europa in Turchia, Ankara ha riavviato i voli il 1 Giugno.

