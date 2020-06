Coronavirus. Protezione Civile: da ieri 393 nuovi casi, 56 deceduti e 1.747 guariti

(DIRE) Roma, 12 Giu. – Sono 236.305 i casi totali di coronavirus registrati in Italia: rispetto a ieri sono 163 in piu’ ma in realta’ i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 393 perche’ dal saldo ne vanno tolti 230 per effetto di un ricalcolo comunicato dalla Regione Campania. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dalla Protezione Civile. Rispetto a ieri i deceduti sono 56 e portano il totale a 34.223. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 173.085, con un incremento di 1.747 persone rispetto a ieri”. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dalla Protezione Civile. (Sor/Dire) 18:15