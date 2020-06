Kenya. Pronta la tassa sui profitti dei colossi del digitale

Anche per Google, Netflix e Facebook, nonostante opposizione USA

(DIRE) Roma, 12 Giu. – Un’imposta sui colossi del digitale che offrono servizi e realizzano profitti in Kenya sara’ introdotta dal primo luglio: ad annunciarlo e’ stato, a Nairobi, il ministro delle Finanze Ukur Yattani. L’occasione e’ stata la presentazione in parlamento delle linee guida per il disegno di legge di bilancio 2020/2021. L’imposta, con un’aliquota dell’1,5 per cento, dovra’ essere pagata da societa’ come Google, Netflix e Facebook. Contro la tassa si sono gia’ espressi gli Stati Uniti, che hanno peraltro avviato un’inchiesta rispetto ai progetti di introdurla presentati in 10 Paesi, dall’Unione Europea all’India. Secondo Washington, l’imposta “colpisce in modo ingiusto” le societa’ americane. In caso di ritorsioni, il Kenya potrebbe rischiare una revoca delle misure preferenziali e delle esenzioni doganali per l’export previste da una legge statunitense che si applica a diversi Paesi subsahariani, l’African Growth and Opportunity Act (Agoa). (Vig/Dire) 11:41