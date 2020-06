Migranti. Salvini: Abolire decreti sicurezza? Pronti alle firme

Leader della Lega: “Sarebbe atto senza senso e fatto per ideologia”

(DIRE) Bagheria, 12 Giu. – L’idea di cancellare i decreti sicurezza, avanzata dal sottosegretario all’Istruzione, Giuseppe De Cristofaro, non piace al leader della Lega Matteo Salvini: in questo modo “vanno contro la sicurezza nazionale – ha affermato incontrando la stampa a Bagheria, nel Palermitano-. Un atto senza senso fatto solo per ideologia”. Salvini preannuncia poi che se il governo “riportasse indietro l’Italia sul fronte sicurezza” la Lega “sarebbe pronta a chiedere agli italiani le firme necessarie – ha concluso – per bloccare questo tentativo di rendere meno sicuro il nostro Paese”. (Sac/Dire) 15:16