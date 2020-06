Edificio si trova in Via Flavia

(DIRE) Roma, 12 Giu. – Incendio in un edificio in ristrutturazione del ministero del Lavoro in via Flavia a Roma. Le fiamme hanno riguardato tetto e sottotetto della struttura. Sul posto i Vigili del fuoco. Non risultano persone coinvolte. (Ago/ Dire) 18:15

Fonte: Agenzia dire.it