Il sindaco: “Momenti di paura, ma nessun ferito”

(DIRE) Palermo, 12 Giu. – Una scossa di terremoto magnitudo 3.2 della scala Richter e’ stata registrata oggi al largo di Lampedusa. “La scossa e’ stata avvertita nettamente sull’isola – dice il sindaco Toto’ Martello -, abbiamo lasciato gli uffici del Comune per alcune ore. Sono in corso verifiche agli immobili per accertare eventuali danni. Ci sono stati momenti di paura fra la cittadinanza, ma non si registrano feriti”. (Sac/Dire) 19:17