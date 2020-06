Lavoro. CIG, Bernini (FI): promessa Tridico non mantenuta

(DIRE) Roma, 13 Giu. – “Ieri avevo chiesto al presidente dell’Inps Tridico di confermare se era stata mantenuta la promessa del pagamento della cassa integrazione a tutti i lavoratori per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio. Non ho avuto alcuna risposta, ed è curioso che, invece dell’Inps, sia il Movimento Cinque Stelle ad annunciare oggi l’avvenuto pagamento. Purtroppo, altre fonti come Confindustria Toscana e i consulenti del lavoro, che hanno il polso della situazione sui territori, hanno totalmente escluso che cio’ sia avvenuto. Anzi: molte istanze di cig prodotte a marzo potranno essere liquidate solo a Luglio. Quindi l’accusa dei Cinque Stelle all’opposizione di alimentare il malcontento sociale va rispedita al mittente: sono i tragici ritardi del governo e dell’Inps ad esasperare gli animi”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Tec/ Dire) 22:43 13-06-20