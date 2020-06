La Polizia arresta 2 uomini per tentato furto in abitazione a Milano

Ieri sera i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Sigieri per la segnalazione di due uomini intenti a forzare i portoni di alcuni stabili. All’arrivo degli agenti, i due uomini, un cittadino cubano 28enne e un cileno di 43 anni, che stavano forzando un portone di uno stabile con un grosso cacciavite, hanno tentato la fuga. I poliziotti, con l’ausilio di un’altra volante, li hanno bloccati e arrestati per tentato furto in abitazione aggravato in concorso.

