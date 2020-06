Tra le prime Amministrazioni locali a riprendere la strada verso la normalità, la Provincia di Piacenza ha pubblicato il 29 Maggio scorso un avviso di selezione pubblica per l’assegnazione dell’incarico di addetto stampa. La selezione porterà a individuare una risorsa che sarà contrattualizzata a tempo pieno e determinato, in coincidenza con il termine del mandato dell’attuale presidente della Provincia, con inquadramento nella categoria C del CCNL Funzioni Locali. Tra i requisiti specifici, figurano “l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti e l’esperienza nella redazione di comunicati stampa e di materiali di approfondimento o di pubblicazione di articoli su organi di informazione quotidiani o periodici”.

Le domande dovranno essere presentate entro le 12:00 di Lunedì 22 Giugno 2020, secondo le istruzioni previste dall’avviso di selezione. Per ogni altra informazione o chiarimento, è possibile rivolgersi al Servizio Personale della Provincia ai numeri telefonici 0523/795613 – 795772 oppure per posta elettronica, scrivendo a personale@provincia.pc.it.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/La-Provincia-di-Piacenza-cerca-un-addetto-stampa.aspx