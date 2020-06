Milano, nascondeva in cucina 1 etto di hashish. Arrestata

Ieri pomeriggio la volante del Commissariato Lorenteggio ha fermato una donna per un controllo in via Giambellino angolo via Odazio. La donna, cittadina italiana di 46 anni, da accertamenti è risultata avere precedenti in materia di stupefacenti. I poliziotti hanno esteso il controllo alla sua abitazione trovando 100 grammi di hashish, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 120 euro. Gli agenti l’hanno arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

