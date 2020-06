Più di 30 posti di lavoro in Italia con Prometeia

Prometeia, società italiana di consulenza, sviluppo software e ricerca economica per banche, assicurazioni e imprese ha lanciato la propria campagna di recruiting di talenti nel Paese, con particolare interesse per le province di Milano e Bologna, ma non solo. Una 30ina le figure ricercate per i settori Consultant, Tech Designer, Corporate, Data Scientist e Analyst\Economist, fra cui:

Machine Learning Engineer Enterprise Risk Management

Analyst Pricing Unit&Financial Innovation

Economist analisi dei mercati e degli intermediari

Consultant Risk Integration

Financial It Consultant Financial Risk Management.

Le varie candidaturesi effettuano direttamente online, dalla pagina Carriere di Prometeia.

