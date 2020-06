Torino: Fermate della metropolitana, nuova piazza di spaccio

Arrestato diciottenne nigeriano

Aveva scelto la fermata della metropolitana “Lingotto” per dare appuntamento ad un suo “cliente”. Giovedì pomeriggio gli agenti delle Pegaso hanno arrestato un cittadino senegalese di diciotto anni per spaccio di sostanza stupefacente. Una volta incontrato il suo acquirente, i due si erano diretti all’interno dell’ascensore vetrato, dove era avvenuta la cessione dello stupefacente. Arrivati in superficie, si erano divisi. Il pusher si era poi incamminato in direzione del “8gallery” mentre il suo cliente è stato immediatamente fermato dai poliziotti, ai quali ha consegnato l’involucro di eroina appena acquistato. Bloccato all’ingresso del centro commerciale, il nigeriano viene arrestato. L’uomo ha all’attivo numerosi precedenti specifici di Polizia, un divieto di dimora nel comune di Torino ed un obbligo di firma presso la stazione dei Carabinieri di Collegno.