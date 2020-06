Trasporti. Battisti (FS): traguardo storico, opportunità per Frosinone

(DIRE) Roma, 14 Giu. – Un lungo applauso accompagna l’arrivo del primo treno ad Alta Velocita’ in Ciociaria. Sono tanti i curiosi che hanno raggiunto la stazione di Frosinone per assistere al passaggio del primo treno delle Ferrovie che colleghera’ Frosinone, e Cassino, con il resto d’Italia in tempi rapidissimi: per arrivare a Roma serviranno solo 41 minuti, o a Milano in poco piu’ di 3 ore. Insomma una svolta, evidentemente un’attesa forte del territorio, testimoniata anche dalla folta presenza di cittadini comuni. Il Viaggio inaugurale del Frecciarossa Milano Centrale – Napoli Centrale, via Frosinone/Cassino, e’ stato inaugurato nel capoluogo ciociaro, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Lazio e del Pd Nicola Zingaretti. Presenti anche i sindaci del territorio, a partire da Nicola Ottaviani, padrone di casa. Per tutti, quella di oggi e’ stata “una giornata storica, come ha ribadito anche l’Amministratore Delegato del Gruppo FS Gianfranco Battisti: “E’ un traguardo storico, e’ un grande successo. Portiamo a casa un risultato importante: in tre ore e mezza si arriva a Milano. Un’opportunità per mettere Frosinone al centro dell’asse fondamentale di un territorio che parte dalla Scandinavia e arriva fino a Bari. Il che Frosinone sia in posizione di baricentro tra Roma e Napoli, fa si che sia una naturale estensione del territorio napoletano e della Capitale”. (Gas/ Dire) 20:31 14-06-20