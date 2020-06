I Vigili del Fuoco sono intervenuti in mattinata a Castelbellino, in frazione Pianello, per recuperare un cane caduto in una scarpata. La squadra dei Vigili del Fuoco di Jesi si è calata utilizzando tecniche di derivazione alpinistica e ha raggiunto Rex, un lupo domestico anziano, che non riusciva a risalire da solo. Dopo poco tempo il cane, affaticato ma senza conseguenze, è stato riconsegnato alle cure del proprietario.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=65554