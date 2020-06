Bari. Lotta tra clan per il controllo del spaccio

Comando Provinciale di Bari – Bari , 15/06/2020 14:59

Lotta tra clan per il controllo del spaccio. Identificati e assicurati alla giustizia gli esecutori e i mandanti del ferimento avvenuto a settembre del 2016 nel quartiere di Poggiofranco. Emesse dal GIP di Bari 10 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei responsabili anche di porto e detenzione di armi, esplosione di colpi d’arma da fuoco in luogo pubblico, lesioni personali aggravate e associazione per delinquere dedita al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 10 persone, emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di soggetti affiliati e contigui ai clan “Palermiti” e “Capriati” operanti nella città di Bari, ritenuti responsabili di lesioni aggravate, detenzione e porto abusivo di armi, rapina, furto e di costituzione di una associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo di Bari San Paolo, coordinate dalla Procura della Repubblica – DDA – del Capoluogo pugliese, venivano avviate in seguito al ferimento di un giovane, avvenuto il 23 settembre 2016 in Bari Stradella del Caffè, quartiere di Poggiofranco.