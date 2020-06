Bernini (FI): Domani partono “Stati generali” del fisco

(DIRE) Roma, 15 Giu. – “Entro domani 25 milioni di proprietari immobiliari dovranno versare quasi undici miliardi di euro della nuova Imu, da cui sono esentate – provvisoriamente – solo alcune delle categorie piu’ colpite dalla crisi. Ma entro la fine di giugno incombono sui contribuenti altri 33 miliardi di euro per il saldo e acconto Irpef, per l’Ires, per la Tari e per le addizionali regionali e comunali. Forza Italia aveva chiesto di sospendere le tasse fino al 31 Gennaio 2021 per garantire alle imprese di ripartire e per alimentare la domanda delle famiglie. Ma il governo e’ troppo impegnato a preparare le kermesse di villa Pamphilj, e cosi’ domani per gli italiani si apriranno gli Stati Generali del fisco”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Vid/ Dire) 17:35