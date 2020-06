Catania. Parcheggiatore abusivo denunciato grazie a YouPol

Nella serata di ieri, personale delle Volanti procedeva nei confronti di due parcheggiatori abusivi intenti ad esercitare la suddetta attività in via Dusmet, in prossimità dell’ingresso del Porto dove, durante la stagione estiva, aprono alcuni locali nei quali si registra una notevole affluenza di persone. Nello specifico, a seguito di segnalazione giunta sull’applicazione informatica “YouPol”, veniva denunciato T.F., già recidivo, al quale veniva anche sequestrata la somma di 15 euro. A seguito della segnalazione da parte di personale dell’Esercito, veniva rintracciato e sanzionato amministrativamente per lo stesso motivo un altro posteggiatore abusivo, al quale veniva sequestrata la somma di euro 22.

