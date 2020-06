Come San Tommaso ci credo quando lo vedo

(DIRE) Roma, 15 Giu. – “Il vaccino? Come San Tommaso ci credo quando lo vedo. Quel che e’ certo e’ che in Lombardia, con la cura del plasma, i pazienti sono guariti. Quindi il vaccino e’ un po’ come il recovery fund, l’anno prossimo…”. Cosi’ Matteo Salvini, parlando con la stampa in una diretta facebook da Castelli Calepio (Bergamo). (Sor/Dire) 12:29