DL elezioni. Gelmini: Seggi fuori da scuole? Ok se PD ha cambiato idea

(DIRE) Roma, 15 Giu. – “Nicola Zingaretti lancia un appello al governo per avere – in vista dell’appuntamento con le Regionali e le Comunali – i seggi elettorali fuori dalle scuole. Peccato che proprio il suo Partito democratico la scorsa settimana abbia votato alla Camera contro un ordine del giorno presentato da Forza Italia al decreto elezioni che chiedeva proprio questo all’esecutivo”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “Il segretario dem ha cambiato idea? Siamo contenti per questo suo ripensamento. Adesso- prosegue Gelmini- lavoriamo in Parlamento per portare a casa questo risultato, siamo ancora in tempo per farlo. Sarebbe assurdo aprire le scuole a meta’ settembre e chiuderle dopo pochi giorni per far spazio alle urne. Troviamo luoghi alternativi per far votare gli italiani in tutta sicurezza, senza danneggiare ulteriormente i nostri ragazzi”, conclude. (Com/Sor/ Dire) 17:38