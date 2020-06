Follonica (Gr). Sequestrata cocaina per circa 500 dosi

Comando Provinciale di Grosseto – Follonica (Gr) , 15/06/2020 13:02

Cocaina per circa 120 grammi da cui si sarebbero ricavate oltre 500 dosi è ciò che i Carabinieri del NORM della Compagnia di Follonica hanno sequestrato a J.S., 34enne marocchino, al termine della perquisizione del mezzo su cui viaggiava. L’uomo era da qualche tempo finito nel mirino dei militari della Compagnia per la sospetta frequentazione di soggetti tossicodipendenti ed altri connazionali vicini al traffico degli stupefacenti nel quartiere Senzuno. Una mirata e paziente attività di osservazione ha consentito di individuarne i movimenti, così i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile lo hanno sorpreso mentre rientrava nottetempo da Viareggio con il carico di stupefacente sapientemente occultato nell’abitacolo dell’autovettura. L’uomo, con precedenti specifici, munito di regolare permesso di soggiorno e residente in lucchesia, avrebbe ricavato dalla vendita al dettaglio dello stupefacente circa 25.000 euro.