Turismo. Commissione Europea lancia “Re-open EU” per ripresa

(DIRE) Bruxelles, 15 Giu. – La Commissione europea ha lanciato Re-open EU, una piattaforma web per favorire la ripresa sicura dei viaggi e del turismo in tutta Europa. La piattaforma fornira’ informazioni in tempo reale sulle frontiere, sui mezzi di trasporto e sui servizi turistici disponibili negli Stati membri. Come si legge in una nota delle Commissione, Re-open Eu includera’ anche informazioni pratiche fornite dagli Stati membri sulle restrizioni di viaggio, sulle misure di sicurezza e salute pubblica, tra cui il distanziamento sociale o l’uso della mascherina e altre informazioni utili sull’offerta turistica a livello nazionale e dell’Unione europea. “Dopo settimane di confinamento, le frontiere interne dell’Unione europea stanno riaprendo. Re-open EU offrira’ ai viaggiatori un facile accesso alle informazioni necessarie per programmare gli spostamenti con fiducia e non correre rischi durante il viaggio” ha affermato Thierry Breton, commissario per il Mercato interno. “Cio’ aiutera’ anche i piccoli ristoratori e proprietari di alberghi e le citta’ di tutta Europa a trarre ispirazione dalle soluzioni innovative sviluppate da altri”. (Pis/Dire) 12:39