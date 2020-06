USA. “Emergenza” razzismo, l’Onu accoglie la proposta africana

Convocato per Mercoledì, presso il Consiglio per i diritti umani

(DIRE) Roma, 15 Giu. – Le Nazioni Unite hanno accolto la proposta di istituire “un dibattito urgente” su “razzismo sistemico e brutalita’ della polizia” negli Stati Uniti, avanzata la scorsa settimana dal Burkina Faso in rappresentanza dei Paesi africani.

A circa tre settimane dall’uccisione di George Floyd da parte di un agente di polizia, il Consiglio per i diritti umani dell’Onu ha quindi organizzato per mercoledi’ un incontro per discutere di razzismo e violenza delle forze dell’ordine, ma anche di “violazioni dei diritti umani su base razziale” e “violenze contro manifestanti pacifici”.

La decisione dell’organismo delle Nazioni Unite segue di alcuni giorni la lettera inviata dall’ambasciatore presso l’Onu del Burkina Faso, che, a nome di tutti i 54 i Paesi africani, aveva chiesto di affrontare le questioni ora messe in agenda per “mettere fine a queste ingiustizie”.

Il Burkina Faso si e’ fatto cosi’ portavoce dei familiari di Floyd e di altre vittime della violenza della polizia, che insieme a oltre 600 organizzazioni non governative avevano chiesto al Consiglio di affrontare il tema del razzismo.

L’organismo dell’Onu non poteva infatti accettare la proposta senza l’appoggio di almeno un Paese membro.

