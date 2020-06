Zagarolo (Rm). Si rifornivano di droga attraverso ditte di spedizione. Arrestati 4 pusher

A seguito di una vasta attività di Polizia Giudiziaria, gli agenti del commissariato Casilino Nuovo, diretto da Michele Peloso, hanno smascherato una banda di pusher che si riforniva di droga attraverso delle note ditte di spedizione, ignare del contenuto dei pacchi. In particolare, gli investigatori, sono venuti a conoscenza di una consegna che sarebbe avvenuta a Zagarolo loc. Valle Martella. Cosi gli agenti si sono appostati fino al sopraggiungere del corriere. Qui, l’addetto della società di spedizioni, dopo aver suonato ad un campanello con in mano 3 scatoloni di grosse dimensioni, è stato immediatamente raggiunto da 5 uomini di nazionalità straniera a cui sono stati consegnati. A quel punto i poliziotti sono balzati fuori cercando di bloccare i pusher e questi ultimi hanno reagito dapprima cercando di fuggire e poi aggredendoli con calci e pugni. Con non poca difficoltà sono stati comunque assicurati alla giustizia 4 dei 5 malviventi: I.H. 41enne, I.Y. 25enne, I.S. 31enne, H.K.O. 28enne tutti di origine nigeriana. L’operazione ha portato al sequestro di 20 involucri di marijuana per un peso complessivo di 20.930 kg.. Il reato a loro contestato è quello di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si ricerca il 5 complice riuscito s fuggire.

