Africa. Diamond Platnumz fa 1mld di views su Youtube, è record

Cantante tanzaniano stabilisce primato per area SubSahariana

(DIRE) Roma, 16 Giu. – Gli hanno recapitato a casa una grande torta con il logo di Youtube e, sotto, una dedica inequivocabile: “Congratulazioni Simba, un miliardo di visualizzazioni”. Non poteva crederci il cantante tanzaniano Diamond Platnumz, ma gli indici della più nota piattaforma di contenuti web non mentono: la pop star nata nella regione di Dar es Salaam è il primo cantante dell’Africa subsahariana a raggiungere il miliardo di visualizzazioni su Youtube. Un traguardo non da poco per l’artista che negli ultimi dieci anni ha fatto conoscere al mondo il “bongo flava”: un coacervo di sonorità tutto tanzaniano, che su basi di musica urban fa dialogare sonorita’ melodiche con la musica tradizionale taraab, nata oltre un secolo fa sull’isola di Zanzibar. Secondo gli esperti, e’ difficile quantificare l’impatto economico e di notorieta’ della pietra miliare raggiunta dal cantante. Quello che e’ certo è che il numero di visualizzazioni fatte registrare da Diamond Platnumz è anche un effetto del crescente accesso alla rete per i giovani cittadini della Tanzania: a oggi il 43 per cento dei 55 milioni di tanzaniani può accedere a internet, principalmente tramite smartphone. Stando ai dati della Tanzania Communications Regulatory authority, nel 2010 solo un cittadino su dieci poteva usufruire della rete. (Est/ Dire) 13:09 16-06-20