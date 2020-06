Governo. Bernini (FI): Lavoro non si crea con la propaganda

(DIRE) Roma, 16 Giu. – “I Cinque Stelle sono convinti di aver abolito la poverta’ con il reddito di cittadinanza, mentre Conte si vanta di aver diminuito la disoccupazione perche’ ha imposto alle imprese di non licenziare. Vivono tutti dentro una bolla propagandistica che li tiene lontani dalla realta’. Il problema e’ che reddito di cittadinanza e decreto dignita’ hanno invece abolito il lavoro, e non basta certo impedire i licenziamenti per decreto: bisogna aiutare le imprese a ripartire per mantenere l’occupazione, e invece la disponibilita’ dei finanziamenti a fondo perduto sono drammaticamente pochi”. Lo dice la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Anb/ Dire) 17:43