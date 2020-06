Milano, imbratta con vernice il muro di Villa Litta: la Polizia lo arresta

La notte scorsa in via Cialdini, gli agenti del Commissariato Comasina hanno arrestato un cittadino italiano di 29 anni per danneggiamento, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. I poliziotti, durante il controllo del territorio, hanno visto l’uomo mentre stava imbrattando il muro perimetrale di Villa Litta e che, alla vista della Polizia, ha tentato la fuga. Il giovane è stato subito raggiunto e, dopo aver opposto resistenza, è stato bloccato dagli agenti che hanno riportato lievi lesioni guaribili in pochi giorni.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945ee896f8d73ec996809702