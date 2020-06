Roma. Arrestato dalla Polizia di Stato un 41enne romano con l’accusa di maltrattamenti. Attivato protocollo EVA

Gli uomini del commissariato San Giovanni, diretto da Mauro Baroni, hanno arrestato un 41enne romano, C. G., resosi responsabile di maltrattamenti nei confronti della madre. La donna è stata ripetutamente e brutalmente malmenata dal figlio dedito all’uso di alcol e psicofarmaci. nSono stati diversi gli interventi degli agenti presso l’abitazione della donna a causa delle continue aggressioni da parte del figlio originate tutte da discussioni riguardanti la gestione della tessera del reddito di cittadinanza. Il 41enne che abitava al piano superiore, in un immobile sempre di proprietà della madre, era solito recarsi presso l’appartamento di quest’ultima pretendendo di averne la piena disponibilità. Nel corso di un primo intervento degli agenti, la donna ha dichiarato che il figlio aveva messo a soqquadro la sua camera da letto alla ricerca della tessera del reddito di cittadinanza che lei aveva nascosto per timore che l’uomo la utilizzasse per comprare bevande alcoliche. Gli interventi successivi hanno portato all’attenzione degli agenti le ecchimosi al collo e alle braccia della donna a seguito del tentativo di strangolamento da parte del figlio nel corso di una precedente lite. Gli uomini del Commissariato San Giovanni hanno da subito attivato il protocollo E.V.A. e l’uomo, arrestato per maltrattamenti è stato associato presso la casa circondariale di Regina Coeli.

