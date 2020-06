Vietnam, aereo finisce fuori pista durante l’atterraggio: salvi i passeggeri. Ancora incerte le cause

Paura all’aeroporto di internazionale Tan Son Nhat di Ho Chi Minh City, in Vietnam, dove un aereo in arrivo da Duong Dong, sull’isola di Phu Quoc al largo della costa sud-occidentale della Cambogia, quando è atterrato sulla pista 25L dell’ex Saigon sotto la pioggia alle 12:24, è uscito fuori pista, in un campo di erba dopo aver attraversato due piste di rullaggio: non ci sono state vittime. Tutti i salvi i passeggeri bordo del Vietjet Air Airbus A321 registrato VN-A657: sono stati fatti scendere in sicurezza e trasferiti all’interno dello scalo. Ancora incerte le cause. Il volo della Vietjet Air ha subito danneggiamenti alle ali. La tv di Stato vietnamita parla di un “atterraggio” difficile: l’aereo non ha provocato vittime per miracolo. L’incidente, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”ha interessato molti altri voli, che sono stati annullati, deviati o inviati in circolo nello spazio aereo per lunghi periodi. Tan Son Nhat ha due piste, ma una è stata chiusa per il ripristino della sicurezza.

c.s. – Giovanni D’Agata