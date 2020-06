Ariano Irpino (Av). Finta cieca per l’ INPS filmata in strada e al supermarket

Comando Provinciale di Avellino – Ariano Irpino (Av) , 17/06/2020 09:20

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ariano Irpino, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso, su richiesta della Procura, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Benevento finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di una somma di denaro di oltre 88 mila euro, ritenuto il profitto dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e induzione in falso ideologico, commessi da una donna ultrasettantenne residente a San Nicola Baronia. L’attività d’indagine espletata – e consistita in servizi di OCP, acquisizioni documentali ed escussione di persone informate sui fatti- ha consentito, allo stato, di acquisire rilevanti elementi a carico della donna che, dissimulando il suo stato di cecità assoluta, nonché uno stato di invalidità medio-grave (66-99%) derivante da difficoltà persistenti a svolgere funzioni e compiti della propria vita, ha indotto in errore le Commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità e ha ottenuto indebitamente da parte dell’INPS le relative indennità dal 2015 al 2019. Infatti, sebbene per legge la condizione di cecità assoluta ricorra in caso di totale mancanza della vista o di mera percezione dell’ombra o della luce, l’indagata veniva pedinata e filmata in più occasioni mentre attendeva alle incombenze quotidiane di vita in maniera autonoma, senza alcuna difficoltà e senza l’ausilio di terze persone: in particolare, veniva vista camminare a passo normale per le vie del paese di residenza portando con sé un bastone che non appoggiava mai sul manto stradale, salire e scendere le scale antistanti la propria abitazione senza sostegni, attraversare passaggi stradali ed incroci mentre volgeva fugacemente lo sguardo nelle varie direzioni per sincerarsi dell’assenza di autovetture, recarsi al supermercato ed effettuare pagamenti in piena autonomia.