Nord Corea: USA ammoniscono gli atti esplosivi

A seguito della distruzione dell’ufficio di collegamento inter-coreano di Kaesong, situato al confine tra i due Paesi, “USA chiede alla Corea del Nord di astenersi da altre azioni controproducenti”, in quanto Gli USA “sostengono in pieno gli sforzi di Seul (Corea del Sud) nelle relazioni con Pyongyang”. A seguito di tali azioni, l’Unione Europea esprime un “forte rimpianto” nei confronti della Corea Nord, vedendole come un aumento della tensione e una minaccia agli sforzi fatti per una soluzione diplomatica nella Penisola.

S.M.