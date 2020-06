San Lorenzo (RC), Russo: “Sono disperato e amareggiato, l’emergenza rifiuti sta diventando insormontabile”

Non ce la facciamo più, ribadisce Russo, i cittadini non ce la fanno più. Di nuovo impianti bloccati, di nuovo spazzatura. Da sindaco non ce la faccio più, se non si interverrà saremo soffocati dalla spazzatura. In 35 giorni abbiamo scaricato due volte, e, ancora ci troviamo con i cittadini dei paesi limitrofi che scaricano da noi, ieri a Chorio, oggi a San Lorenzo. Oggi un incendio è stato appiccato vicino le abitazioni, si rischia davvero grosso. Ora basta! Che ognuno si assuma le proprie responsabilità, non ho più intenzione di vedere le abitazioni dei laurentini pieni di sacchi d’immondizia, non voglio più vedere questo degrado. Tutti gli sforzi per tenere pulito il nostro comune sono vani se dietro non c’è un sistema regionale ed un ATO efficiente. Chi ha la competenza si svegli!