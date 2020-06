Torino: Furto su un TIR

Arrestati in due dagli agenti del commissariato Barriera di Milano

Nella notte di lunedì, gli agenti del Commissariato Barriera Nizza intervengono per un furto subito da un tir fermo in corso Giulio Cesare, perpetrato da tre persone fuggite poi a bordo di un’Opel Corsa. Questi, dopo aver forzato la porta posteriore si erano impossessati di alcune casse contenenti carne. Ricevute le informazioni utili al rintraccio, gli agenti intercettano l’auto in via Germagnano. Sul posto ci sono due persone, una delle quali sta scaricando delle casse posizionandole in una baracca. Alla luce del rinvenimento, gli agenti arrestano i due, di 23 e 21 anni, riconsegnando poi le due case ritrovate, del valore di 350 euro ciascuna, al camionista.