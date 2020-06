UE. Brunetta: Con informativa Conte scappa dal Parlamento

(DIRE) Roma, 17 Giu. – “Ho due sentimenti quest’oggi. Uno di umana comprensione per lei, presidente Conte, per la gestione della piu’ grave crisi imprevista dal dopoguerra ad oggi; l’altro e’ di gravissimo allarme democratico. Derubricando il suo passaggio parlamentare a semplice informativa urgente, senza documenti, senza voto, ha di fatto violato le prerogative delle Camere. E tutto questo semplicemente perche’ Lei, presidente Conte, non ha una maggioranza sulla decisione piu’ importante nel nostro rapporto con l’Europa, sul pacchetto europeo. L’esecutivo e’ debole, incapace di dialogare con il resto del Parlamento, nonostante i moniti del presidente Mattarella: condivisione, dialogo, coesione nazionale. E con un esecutivo debole, tutto rivolto al proprio interno, vince la cattiva burocrazia e viene emarginato il Parlamento. È questo l’allarme democratico. Lei sta qui alla Camera due ore, poi altre due ore al Senato e sta a Villa Pamphili 10 giorni. Le pare possibile?!. Cosi’ Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, intervenendo in Aula a seguito dell’informativa urgente del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno. “E allora si capiscono i DPCM, i decreti legge, le mozioni di fiducia, le task force innumerevoli, perche’ tutto questo serve per parlare d’altro e non venire in Parlamento. Abbiamo gia’ votato, come opposizione di centrodestra, 80 miliardi di euro di discostamento, con il nostro contributo, Le abbiamo dato le risorse affinche’ il suo Governo potesse fare politica economica per il Paese. In cambio di cosa? Di nulla, nonostante le migliaia di emendamenti presentati, nonostante i moniti del presidente della Repubblica, nonostante la disponibilita’ piu’ volte manifestata. Il Paese non ha ottenuto la coesione che si aspettava, Lei non e’ stato in grado di venire in Parlamento e fare sintesi”. (Anb/ Dire) 11:14